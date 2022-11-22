Станции очистки воды планируют построить в двух псковских деревнях
Проектируется станция очистки воды в деревне Серёдка. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».
Она отметила, что на следующий год будет подана заявка в федеральную программу для строительства станции.
Также Наталья Фёдорова напомнила, что сейчас станция очистки воды возводится в деревне Родина. «Могу отметить, что мы начали строительство станции очистки воды в деревне Родина. Это для сферы ЖКХ тоже все-таки уровень, хотя подрядчик попался недобросовестный. У нас сейчас со вторым уже заключен контракт, после расторжения с первым, но работа уже началась», - сказала гость студии.
Согласно проекту, мощность станции должна составлять 30 м3/час по исходной воде, 520 м3/сут по очищенной воде.