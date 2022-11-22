До -5 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:12, 22 ноября 2022, ПАИ

22 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдёт небольшой снег, по югу области умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до -6, ночью - от -4 до -9 градусов.

В Пскове небольшой снег. Температура днем - от -3 до -5, ночью - от -5 до -7.

В Великих Луках днем снег, ночью небольшой снег. Температура днем - от -3 до -5, ночью - от -4 до -6 градусов.