До -5 градусов ожидается сегодня в Пскове
22 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдёт небольшой снег, по югу области умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до -6, ночью - от -4 до -9 градусов.
В Пскове небольшой снег. Температура днем - от -3 до -5, ночью - от -5 до -7.
В Великих Луках днем снег, ночью небольшой снег. Температура днем - от -3 до -5, ночью - от -4 до -6 градусов.
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