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Общество

Сообщение о минировании школ в Великих Луках оказалось ложным

Сообщение о минировании всех школ в Великих Луках оказалось ложным, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Сегодня утром школы в Великих Луках получили анонимные сообщения о том, что их здания якобы заминированы, сообщили нам в комитете по образованию региона. Сообщения были разосланы по электронной почте», — говорится в сообщении. 

В образовательные учреждения оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Все сообщения отработаны, на данный момент поводов для беспокойства нет

Напомним, что подобные волны лжеминирований наблюдаются в Псковской области не первый раз. «В таких случаях главное - не поддаваться панике и действовать педагогам согласно инструкциям», — отмечается в сообщении.

В сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информации о заложенных бомбах на территориях школ Пскова и Псковской области начали поступать на пульт МЧС 8 сентября.  В частности, в правоохранительные органы поступили ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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