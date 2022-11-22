Необходимый запас продуктов завезли на Талабские острова

17:26, 22 ноября 2022, ПАИ

Необходимый запас продуктов завезли на Талабские острова. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Вот буквально по Залита решали вопрос с доставкой продуктов. У них начинается непростой период. Это период, когда навигацию мы закрыли до установки льда. Поэтому сейчас запас необходимый сделали, продукты все завезены на острова», - сказала она.

Наталья Фёдорова отметила, что с началом курсирования новых катеров пассажиропоток возрос. Катера были востребованы как туристическими и паломническими группами, так и местными жителями.

«Одна из проблем, которая всегда обозначалась, - транспортная доставка. И я говорю сейчас больше о жителях, потому что это для них необходимо в первую очередь. Поэтому проблему решили, со всеми сложностями справились к зиме. Только сегодня получила отчет консультанта о том, что запас дров сделан, продукты питания завезены, все необходимое есть», - подчеркнула глава района.

По ее словам, на островах проживают 117 человек. Местные жители с пониманием относятся к туристическому потоку. «Принимают нормально людей, потому что понимают, что, с одной стороны, это жемчужина, мы называем теперь так Талабские острова. Туристы тоже народ у нас понимающий. Никто никому не мешает», - добавила Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что все три муниципальных пассажирских катера прошли сезонное техническое обслуживание и перемещены для зимовки на сушу.