Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Необходимый запас продуктов завезли на Талабские острова

Необходимый запас продуктов завезли на Талабские острова. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь». 

«Вот буквально по Залита решали вопрос с доставкой продуктов. У них начинается непростой период. Это период, когда навигацию мы закрыли до установки льда. Поэтому сейчас запас необходимый сделали, продукты все завезены на острова», - сказала она. 

Наталья Фёдорова отметила, что с началом курсирования новых катеров пассажиропоток возрос. Катера были востребованы как туристическими и паломническими группами, так и местными жителями.

«Одна из проблем, которая всегда обозначалась, - транспортная доставка. И я говорю сейчас больше о жителях, потому что это для них необходимо в первую очередь. Поэтому проблему решили, со всеми сложностями справились к зиме. Только сегодня получила отчет консультанта о том, что запас дров сделан, продукты питания завезены, все необходимое есть», - подчеркнула глава района.  

По ее словам, на островах проживают 117 человек. Местные жители с пониманием относятся к туристическому потоку. «Принимают нормально людей, потому что понимают, что, с одной стороны, это жемчужина, мы называем теперь так Талабские острова. Туристы тоже народ у нас понимающий. Никто никому не мешает», - добавила Наталья Фёдорова.  

Ранее сообщалось, что все три муниципальных пассажирских катера прошли сезонное техническое обслуживание и перемещены для зимовки на сушу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 ноября 2022

Представителя от района в областной ДетСовет 60 выбрали в Пыталово
22 ноября 2022

Услуги по производству продукции выполняют заключенные

22 ноября 2022

Потепление в Псковской области откладывается — синоптик
22 ноября 2022

Более 250 кубов мусора вывезли с новоржевских свалок за два дня
22 ноября 2022

Федеральную трассу «Псков» расширят до шести полос

22 ноября 2022

Необходимый запас продуктов завезли на Талабские острова
22 ноября 2022

Госдума приняла во втором чтении проект о новом прожиточном минимуме
22 ноября 2022

Школьники со всей России приедут в Псков на олимпиаду по истории

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...