500 тонн земли вручную вынули археологи из раскопов в этом году

12:41, 22 ноября 2022, ПАИ

500 тонн земли вручную вынули археологи из раскопов в этом году, рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

При этом специалист уточнила, что цифра приблизительная и «вероятно, заниженная». «А вообще сезон в этом году был достаточно спокойным», - отметила Марина Кулакова.

Ранее она сообщила, что в Пскове найден клад XVI века с серебряными монетами-чешуйками.