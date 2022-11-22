Великолучанам рассказали, изменятся ли маршруты автобусов после открытия проспекта Ленина

14:18, 22 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках с открытием реконструированного проспекта Ленина и улицы Дьяконова движение автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок останется неизменным. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Автобусы муниципальных маршрутов № 2А «Телецентр – Дубрава-2», № 5 «Телецентр – Мясокомбинат», № 9 «Лаврино – Фотьево», № 9Б «Лаврино – Инкубаторная», № 26 «Телецентр – Запрудная», № 59 «Мясокомбинат – Фотьево» проследуют по улицам Зверева – Энгельса со всеми остановками в соответствии с утвержденными расписаниями движения.

Отмечается, что о дате начала движения автобусов через пересечение проспекта Ленина с улицей Дьяконова великолучан проинформируют в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках открыли движение по обновлённому проспекту Ленина.