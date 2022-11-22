Олеся Назарой о Russian Event Awards: Список псковских победителей может расти

15:47, 22 ноября 2022, ПАИ

Список псковских обладателей Russian Event Awards может расти, уверена заместитель директора Центра молодежи и общественных инициатив Олеся Назарой.

«Хотелось бы продолжить список победителей, ведь в регионе становится всё больше знаковых площадок. Но то, что есть победители премии, - это отличное достижение! Мероприятия яркие, непохожие, и они определённо достойны внимания. Оба новые, представляющие современные форматы, массовые действа, уличные представления. Будем надеяться, что поводов хороших будет только больше, чтобы формировать вокруг них такие знаковые моменты, события», - отметила Назарой.

Ранее сообщалось, что два проекта Псковской области стали победителями национальной премии в области событийного туризма. Дни пушкинской поэзии и русской культуры заняли первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000». Эногастрономическая ярмарка «Виноград» оказалась на втором месте в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма».