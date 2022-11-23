От Telegram-каналов до «Маяка»: откуда узнают новости псковские випы

11:22, 23 ноября 2022, ПАИ

Откуда черпают новости псковские випы, какими событиями интересуются, каким СМИ и Telegram-каналам доверяют – об этом в нашем новом материале.

Начальник управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий:

– Основные новости черпаю из Telegram. У меня много подписок на разные каналы с разными темами. Читаю и официальные, и частные каналы, и с новостями только по ЖКХ, и с новостями со всей России. Кроме того, там удобно не только знакомиться с информацией, но и общаться с горожанами. Вот совсем недавно пскович под постом главы города Бориса Елкина оставил комментарий с картинками, как делается, например, ремонт в городе. Это полезно, потому что сам за всем не угонишься. Часто проходят форумы по ЖКХ, оттуда тоже приходит информация. Но основное информационное поле – это общение с гражданами. Там фонтан идей – какие-то полезные, их берем на заметку.

Сам я комментарии нигде не оставляю, на это нет времени, а к негативным отзывам на свой счёт отношусь спокойно: сколько людей – столько мнений. Всем не угодить. Взять историю с необычными городскими люками, которые заказаны уже очень давно, а люди думают, что мы сейчас деньги тратим, и начинаются гневные комментарии. А кто-то эту историю поддерживает и одобряет. Или вот украшение Пскова к праздникам: одни уверены, что «надо дарить детям праздник», другие говорят «на фиг нам это надо, всё равно всё плохо». Повторюсь, всем не угодишь.

Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов:

– Я узнаю новости с ленты Псковского агентства информации и из федеральных каналов: Первый, «Россия». Плюс на YouTube смотрю Подоляка, Михаила Онуфриенко. К тому же у меня много подписок в Telegram. Если черпать информацию из разных источников, проще определить истину. Причём мне неважно, в каком виде получать информацию: я и читаю, и сюжеты смотрю, и радио изредка слушаю. Сам комментарии нигде не оставляю, но на странице нашего комитета «ВКонтакте» отвечаю людям лично. То же касается профильных вопросов, которые появляются на сайте губернатора Псковской области. Ответы по ним и готовлю, и размещаю я сам.

Президент Нотариальной палаты Псковской области, председатель псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Николаева:

– У меня всё просто. Если получается по времени, смотрю новости по телевизору. Люблю новостные передачи, в том числе псковские «Вести». На работе изредка просматриваю новости в ленте «ВКонтакте», читаю сайт губернатора. Сама комментарии не оставляю и в дискуссии не вступаю. У нас с коллегами есть внутренние чаты – и это та форма общения, которая меня лично интересует с точки зрения интересов и повышения профессионального уровня. Потому что мы друг друга учим в чате, советы даем, делимся опытом. Этого хватает.

Директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич:

– Поскольку в музее есть информационная служба, она отрабатывает все наиболее интересные материалы для меня, чтобы я был в курсе происходящего. Когда я сам у компьютера, читаю соцсети и сайты основных СМИ. В общем сейчас это в основном электронные каналы, не печатные издания, просто потому что так удобнее и быстрее. Но мне, тем не менее, привычнее читать текст, чем как-то по-другому получать новости. Тексты – это определенная форма, с которой меня учили работать со времён студенчества. А видео к тому же требует больше времени. Да, оно может быть ярче и интереснее, но на это нет времени, поэтому текст.

Это при том, что я даже WhatsApp не пользуюсь, хотя это достаточно удобно. Думаю, когда ты начинаешь появляться где-то, то перестаешь жить и занимаешься только этим. Поэтому все музейные новости отрабатываются нашей информационной службой. Естественно, по всем вопросам, которые касаются моей деятельности, я какие-то важные вещи с коллегами проговариваю отдельно, но сам ничего не веду и не участвую в чатах, потому что на это физически нет времени.

Депутат Псковской городской Думы Иван Мешков:

– В основном читаю новости в Telegram-каналах. На втором месте – социальные сети, в основном «ВКонтакте» – страницы политиков, СМИ. В «Телеграме» подписан на федеральные издания, на военкоров, на региональные СМИ, на первых лиц города и области. Плюс профессиональные источники: я же занимаюсь строительством, инженерными сетями, на такие Telegram-каналы и подписан. Думаю, у меня 50-70 подписок. Мне больше нравится получать информацию визуально: в виде фотографий или короткого видео, а так в основном тексты читаю.

Я и сам веду свою страницу в соцсети «ВКонтакте», через неё ко мне обращаются граждане. У меня большая переписка с более-менее активными людьми. Сегодня, например, решаем вопрос по Плехановскому Посаду, 73. У них проблема с отоплением, мерзнут люди. Свой телефон я стараюсь не давать, а через соцсети отвечаю всегда, но в комментариях не дискутирую на тему «кто прав, а кто – нет». Это бессмысленно. Я читаю, формирую мнение, а вступать в полемику и доказывать что-то не считаю нужным.

Депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва:

– Новости узнаю по радио – «Наше», «Маяк», что-нибудь такое. Но в основном смотрю вечерние новости по телевизору: фоном на кухне включаю федеральные каналы. Информация из интернета для меня бывает иногда… В общем, боюсь ошибиться в её правдоподобности, потому что иногда бывает, что всё чересчур искажается. Поэтому только федеральные каналы и в основном вечером или ранним утром за завтраком. В интернет в течение дня заходить совершенно нет времени, хотя периодически мне что-то присылают, тогда открываю посмотреть. А вечером всегда сверяю эту информацию с официальными источниками на телевидении. Telegram-каналы почти не читаю, только изредка. Никаких блогеров не смотрю, ютуберов тем более. Это для меня неприемлемо, всё там искажено десять тысяч раз.

И даже когда у меня есть время, я ни в каких дискуссиях не участвую. Если только в комментарии написать кому-то поздравление под фотографией. А в полемике я никогда не участвую, потому что понимаю одно: стоит только что-то написать, в ответ может посыпаться, и это будет просто нескончаемо. Я даже на своей странице, когда вижу, что начинается какое-то обсуждение, закрываю комментарии, потому что не хочу видеть это у себя под постами.