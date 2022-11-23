Реализация золотых слитков началась в Белоруссии

23:56, 22 ноября 2022, ПАИ

Министерство финансов Республики Беларусь приступило к реализации слитков золота отечественного производства, сообщается на сайте ведомства.

Правительством Белоруссии совместно с нацбанком принято постановление «О порядке совершения операций и расчётов с мерными слитками и драгоценными камнями (бриллиантами)».

«В соответствии с нормами, установленными в указанном постановлении, по заказу Министерства финансов Республики Беларусь ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» изготовило мерные слитки из золота номиналом 5 и 10 граммов, сопровождаемые соответствующими сертификатами», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минфине, планируются к выпуску в ближайшее время мерные слитки из золота номиналами 1, 20, 50 граммов. В перспективе запланирован выпуск стограммовых слитков.

Продажа мерных слитков Минфином республики производится из государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней субъектам хозяйствования (за исключением иностранных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных за пределами Белоруссии), белорусским банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям согласно их заявкам по ценам, устанавливаемым министерством. В свою очередь указанные субъекты хозяйствования реализуют мерные слитки физическим лицам.