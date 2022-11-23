Бизнесмен из Великих Лук предложил дополнить закон о защите авторских прав
Изменить федеральное законодательство и предусмотреть уведомления предпринимателей о допущенных ими нарушениях в сфере защиты авторских прав предложил генеральный директор ООО «Статус-пресс» Андрей Корнев на круглом столе «Нарушение авторских прав и последствия» в медиацентре ПАИ.
По его мнению, в компенсации присутствует момент мошенничества: правообладатели присылают определённую претензию, а сумма «берётся из головы».
«Заявитель одну сумму выбирает, а суд её может изменить, а многие предприниматели не защищают свои права. Нельзя ждать, что суд сам соберёт документы, нужно рассказать, что ты сделал, чтобы не нарушить», — добавил юрист, сооснователь кафе «Кофе с Кикоиным» Дмитрий Иванов.
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