Бизнесмен из Великих Лук предложил дополнить закон о защите авторских прав

18:09, 23 ноября 2022, ПАИ

Изменить федеральное законодательство и предусмотреть уведомления предпринимателей о допущенных ими нарушениях в сфере защиты авторских прав предложил генеральный директор ООО «Статус-пресс» Андрей Корнев на круглом столе «Нарушение авторских прав и последствия» в медиацентре ПАИ.

По его мнению, в компенсации присутствует момент мошенничества: правообладатели присылают определённую претензию, а сумма «берётся из головы».

«Заявитель одну сумму выбирает, а суд её может изменить, а многие предприниматели не защищают свои права. Нельзя ждать, что суд сам соберёт документы, нужно рассказать, что ты сделал, чтобы не нарушить», — добавил юрист, сооснователь кафе «Кофе с Кикоиным» Дмитрий Иванов.