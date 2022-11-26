В Печорах ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в Печорах. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
«Карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага – улице Индустриальной в Печорах, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заражённый бешенством котёнок укусил печерянина.
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