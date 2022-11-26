В Печорах ввели карантин по бешенству

17:37, 25 ноября 2022, ПАИ

Карантин по бешенству ввели в Печорах. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага – улице Индустриальной в Печорах, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заражённый бешенством котёнок укусил печерянина.