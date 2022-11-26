Посвящённый Дню матери концерт прошёл в Великолукском районе

23:57, 25 ноября 2022, ПАИ

В преддверии Дня матери концерт «Ангел мира и счастья в семье» прошёл в Булынинском доме культуры в Великолукском районе. Об этом рассказали в группе Информационного культурного центра Великолукского района в соцсети «ВКонтакте».

Собравшихся в зале женщин приветствовал глава Великолукского района Алексей Кузьмин, который выразил им признательность за воспитание детей, терпение и труд, пожелал успехов, здоровья и счастья.

Алексей Кузмин также вручил с поздравлением букет цветов своей матери Эльвире Кузьминой, которая тоже присутствовала на торжественном мероприятии.

На праздник были приглашены мамы и их семьи из разных точек Великолукского района: Екатерина Швайкова из деревни Боровицы и Елена Закота из деревни Торчилово Лычевской волости, Светлана Богданова из деревни Борки Пореченской волости, Елена Кузьменко из деревни Кислово и Кристина Рупышева из деревни Рыканово Переслегинской волости, Полина Иванова из посёлка Мелиораторов и Олеся Ткаченкова из деревни Першино Шелковской волости.

«Трогательные и нежные рассказы о каждой присутствующей в зале матери сопровождались электронными презентациями и видеороликами, созданными на основе семейных фотоархивов. Вместе со словами поздравлений и благодарности женщинам были вручены памятные подарки от администрации района, а также «цветики-семицветики», созданные детьми – участниками арт-студии «Территория творчества» Булынинского дома культуры», — отмечают в сообщении.

В концертной программе приняли участие народный коллектив – ансамбль «Радуга» (руководитель — Александр Яровой), народный хореографический коллектив «Забава» (руководитель — Анастасия Евдокимова), вокальный ансамбль «Серебряный дождь» (руководитель — Марина Иванова), трио «Вдохновение», коллектив эстетической гимнастики ВЛГАФК (руководители — Юлия Лебедева, Ульяна Казакова), а также солисты Анна Шевелятова, Александра Мамедова, Игорь Коничев.

«Всем известную песню «Надежда» участники встречи исполнили вместе с фортепианным дуэтом Анастасии Шуруновой и Арины Черней. Весь вечер в зале царила тёплая праздничная атмосфера. Собравшиеся получили заряд положительных эмоций, а матери услышали столько добрых слов в свой адрес, что этот день, несомненно, запомнится им как один из самых счастливых в уходящем году», — подчеркнули в сообщении.