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Общество

В Минздраве сообщили об активном распространении свиного гриппа

В этом сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на армянско-российском форуме по здравоохранению.

Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, отметил он. «Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — подчеркнул глава Минздрава, передает РИА Новости.

Он посоветовал людям, которые еще не сделали прививку от гриппа, скорее пройти эту процедуру. А тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, напомнил о необходимости ревакцинироваться.

По словам Мурашко, сейчас применяется интраназальная вакцина «Спутник», она действует и против аденовирусной инфекции.

На прошлой неделе в Минздраве предупредили, что с наступлением осенне-зимнего сезона в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Варианты вируса гриппа A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, а штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.

Напомним, что в Псковской области также уже зафиксирован случай свиного гриппа.

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