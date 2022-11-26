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Общество

Конкурс новогодних открыток организует Пушкинский музей

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» анонсирует традиционный конкурс открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Это творческое соревнование в музее приводят ежегодно, неизменно отмечая большое количество участников разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, на конкурс зимой 2021/2022 года в музей поступило 687 работ из России, а также из Белоруссии, Казахстана, Македонии, Приднестровской Молдавской Республики, с Украины и даже из Японии.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Для участия в конкурсе всем желающим предлагают создать собственную новогоднюю или рождественскую открытку с изображением пушкинских персонажей, идеально — на фоне усадебных пейзажей или в музейных интерьерах. Работу можно выполнить в любой удобной для художника технике: это может быть рисунок, аппликация, коллаж и прочее. Хорошим дополнением смогут стать слова поздравлений и сердечных пожеланий на обороте карточки.

Отправить открытку-самоделку нужно в период с 10 декабря по 10 января наступающего 2023 года включительно (по штемпелю). Причём заявку на участие с указанными в ней именем, возрастом и электронным адресом участника нужно прислать на электронную почту muzei-pisem@mail.ru, а саму работу — по адресу Псковская область, Пушкиногорский район, дер. Бугрово, «Музейная почта».

Подробно об условиях конкурса, требованиях к работам, о членах жюри и прочем можно узнать на официальном сайте «Михайловского».

Лучшие открытки представят на специальной выставке в зале «Музейной почты».

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