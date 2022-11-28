Какой будет погода на Северо-Западе в ближайшее время, рассказали синоптики
Очаг высокого давления захватит Северо-Запад России, только в отдельные дни над регионом могут появиться разрозненные массивы снеговых туч. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Дневная температура в регионе составит от -1 до -6 градусов, на востоке − от -6 до -11.
Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидается облачная погода и небольшой снег.
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