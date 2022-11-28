Псковскими кокорами угощают туристов в Печорском районе

15:05, 28 ноября 2022, ПАИ

Псковскими кокорами и «льняными лаптями» удивляют туристов в семейной мастерской «Бумажная мельница» на хуторе Тайлово в Печорском районе. Об этом предприниматель и основатель мастерской Юрий Гуренко рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» 28 ноября.

«У нас там в трёх частях мастер-класс проходит. Первоначально мы знакомим с историей бумаги в интерактивной форме, как сейчас модно говорить, потом мы показываем работу нашей мастерской и показываем, как лить льняную бумагу. И люди отливают, каждый свои листочки. И, третье, когда уже все хотят эти листочки забрать (свои творения), мы чаепитие устраиваем. Оно тоже непростое. Там можно заказать или псковские кокоры, или «льняные лапти» — это хлебцы такие хрустящие, или пирог. Ну, и в такой семейной обстановке уже посидеть за самоваром. Мастер-класс где-то два часа длится, иногда и больше», - рассказал Юрий Гуренко.

По его словам, для создания мастерской он с супругой воспользовался средствами президентского гранта. «В этой мастерской мы старинным ручным способом льём бумагу льняную, именно льняную, продолжая традиции псковской земли. Хотя здесь льняных мельниц и заводов не было — именно бумажных, по историческим сведениям. Но, тем не менее, то, из чего делали бумагу, здесь как раз росло и множилось», - уточнил гость студии.

В рамках гранта в мастерской проводили мастер-классы со школьниками Печорского района. «Там была серия занятий, и мы их учили лить бумагу, инкрустируя её, и другие различные варианты. Историю бумаги проходили. А сейчас, с февраля, решили это сделать как туристический объект для наших гостей, потому что людей стало приезжать больше и, конечно, им интересно здесь задержаться, чтобы что-то увидеть и почувствовать. Отлить бумагу например. Я вам привёз два листочка бумаги. Можете потрогать, почувствовать, как это выглядит. Это натуральная льняная бумага. Это мы декоративную делаем бумагу, не писчую, для мастер-классов», - пояснил Юрий Гуренко.

Владелец мастерской уточнил, что сырьё используется двух видов. «Так как в своё время это называлось «тряпичка», то есть из вторсырья делалось, из изношенной одежды льняной. В России был даже налог на одежду, чтобы её сдавали. Поэтому мы часть сырья берём в нашей мастерской льняной. Там обрезки остаются от ткани, и мы их используем для производства бумаги льняной. И второе: мы берём волокно льняное, наши фермеры — их пока не много в нашем регионе, но они выращивают лён, и мы взаимодействуем с ними, берём у них сырьё», - добавил Юрий Гуренко.