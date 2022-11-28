Дмитрий Шахов обсудил с коллегами практику рассмотрения жалоб по мобилизации

11:42, 28 ноября 2022, ПАИ

Встречи со своими коллегами из Ленинградской области и Санкт-Петербурга провел уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

В беседах региональные омбудсмены поделились практикой обеспечения прав граждан, участвующих в спецоперации на Украине. Так, Дмитрий Шахов рассказал об итогах рассмотрения и разрешения жалоб, поступивших в его адрес от граждан и их родственников, проживающих в Ленинградской области и Санкт-Петербурге и призванных по мобилизации в воинские подразделения, расположенные в Псковской области.

В год 85-летия Большого террора региональные омбудсмены рассказали о реализации в Ленобласти и Петербурге федеральных и региональных программ, посвященных увековечиванию памяти жертв политических репрессий 20-50-х годов, в том числе о благоустройстве мемориалов.

В рамках встречи три омбудсмена посетили мемориал жертв политических репрессий «Левашовская пустошь» – бывший специальный расстрельный полигон НКВД – МГБ СССР, на котором захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937–1953 годов из разных регионов Северо-Запада России. Уполномоченные возложили цветы к памятнику «Молох тоталитаризма».

Дмитрий Шахов также посетил и осмотрел место, где установлен памятник жертвам политических репрессий из Псковской области, расстрелянным в годы Большого террора. К поминальному псковскому кресту был возложен венок от уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Как отметили омбудсмены, очень важно не допускать фальсификации истории любого периода в жизни страны, в том числе и такого трагического, который затронул представителей всех без исключения народов, проживавших в республиках СССР.