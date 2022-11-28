Псковская область примет участие в премии Федерации креативных индустрий

11:51, 28 ноября 2022, ПАИ

Псковская область примет участие в национальной премии Федерации креативных индустрий 1 декабря в Москве. Об этом в эфире «Псковского телеграма Онлайн» сообщила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

«Мы не питаем иллюзий, что наши заявки войдут хотя бы в шорт-лист, потому что мы только подключились к этому направлению, а в других регионах работа ведется уже давно», - отметила Плявинская.

Она также рассказала об участии в форуме «Российская креативная неделя - Сибирь» в Красноярске и показе фильма «Псковский креативный путь».

«Сам факт участия Псковской области в этом форуме - это уже отлично. Региону была предоставлена отдельная площадка, чтобы показать фильм, который у нас был снят летом в рамках креатона. Придуманный в Пскове формат исследования территорий теперь уже масштабируется на другие территории. Причём мы были единственным регионом СЗФО, который пригласили на этот сибирский форум. К тому же нам предоставили свою площадку - это тоже прорыв», - отметила Плявинская.