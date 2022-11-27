Участники соревнований в Пскове проплывут 25 метров в ледяной воде

12:06, 28 ноября 2022, ПАИ

«Ледяной заплыв» организуют на реке Великой в Пскове 3 декабря. Об этом рассказала и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в программе «Псковский телеграм Онлайн».

«Федерация зимнего плавания у нас совсем новая, образовалась буквально в прошлом году, и это будет их первое официальное мероприятие», - уточнила Чернышова.

Спортсменам в ледяной воде предстоит преодолеть дистанцию в 25 метров. На соревнования уже зарегистрировались 60 участников из Псковской области, Твери, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга.

«Думаю, что будет очень интересно. Река Великая будет покрываться льдом, нам будет очень интересно посмотреть это мероприятие, - отметила и. о. председателя комитета. - Там три возрастные группы: 18-35, 35-50 лет и люди старше 51 года. Это не профессиональные спортсмены, любители, но, конечно, есть и профессионалы среди них».

Регистрация на соревнования начнется в 10:00.