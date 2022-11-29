Сбор вещей для мобилизованных открыли в Пскове

00:43, 29 ноября 2022, ПАИ

Штаб «Мы вместе» открывает сбор вещей для мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал штаба в Псковской области.

Список необходимых вещей для военнослужащих к зиме: термобельё размеров 48–56, рост – 3-5; шерстяные носки или термоноски; рабочие перчатки с прорезиненным покрытием; дождевики защитного цвета (желательно из плащёвки).

«Не нужны лекарства – их у наших военных достаточное количество», — говорится в сообщении.

Карта пунктов сбора доступна по ссылке. Телефон +7-931-901-00-82.

Напомним, что 28 ноября мобилизованных десантников из Пскова отправили в зону СВО.