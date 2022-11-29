Посылки для псковских мобилизованных продолжат собирать до 2 декабря

10:21, 29 ноября 2022, ПАИ

Отправка гуманитарного груза для псковских мобилизованных из штаба «Мы вместе» состоится 2 декабря, сообщает Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

«В связи с этим мы принимаем посылки, а также необходимые для мобилизованных вещи по адресу: г. Псков, ул. Конная, 2, а также по другим адресам штабов «Мы вместе». Для удобства они нанесены на карту по ссылке», - уточнили волонтеры.

Список необходимых вещей есть здесь. Обратиться с уточняющими вопросами можно по телефону +7 931 901 00 82.