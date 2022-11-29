Баня «Лазавица» возобновит работу в Великих Луках 3 декабря

12:18, 29 ноября 2022, ПАИ

Общее отделение бани «Лазавица» возобновит свою работу 3 декабря. Об этом сообщается в группе МУП «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в бане будет женский (социальный) день, в воскресенье — мужской (социальный) день. Попасть в баню можно с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что баню «Лазавица» в городе Великие Луки закрыли для проведения капитального ремонта.

В администрации города заявили, что из-за воздействия высоких температур и влажности в помещении необходимо провести ремонт. Помимо этого, там отметили низкую посещаемость бани — в этому году загрузка составила только 14 %.

