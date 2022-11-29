Певица из Порхова вошла в список претендентов на премию «Народное признание»

11:53, 29 ноября 2022, ПАИ

Автор и исполнитель песен и романсов из Порхова Оксана Романюк вошла в список соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она претендует на награду в номинации «Талант».

В заявке отмечается, что Оксана Романюк - обладательница прекрасного голоса, участница всех городских концертов и многих мероприятий.

Кроме того, она возглавляет детскую школу искусств Порхова и руководит студией эстрадного пения «Камертон». «Опираясь на её пример, учащиеся школы искусств и воспитанники студии добиваются отличных результатов в вокальных конкурсах», - утверждают авторы заявки.