Певица из Порхова вошла в список претендентов на премию «Народное признание»
Автор и исполнитель песен и романсов из Порхова Оксана Романюк вошла в список соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она претендует на награду в номинации «Талант».
В заявке отмечается, что Оксана Романюк - обладательница прекрасного голоса, участница всех городских концертов и многих мероприятий.
Кроме того, она возглавляет детскую школу искусств Порхова и руководит студией эстрадного пения «Камертон». «Опираясь на её пример, учащиеся школы искусств и воспитанники студии добиваются отличных результатов в вокальных конкурсах», - утверждают авторы заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.