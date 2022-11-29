Тепло и воду в дома на Запсковье обещают вернуть в ближайшее время
Работы на теплотрассе на улице Звездной на Запсковье идут по графику, сообщают Псковские тепловые сети в своем Telegram-канале.
Вышедшая из строя запорная арматура демонтирована. Ремонтные бригады приступили к подготовке участка для врезки нового шарового крана. Заготовка подготовлена заранее. Это позволит сэкономить время на месте производства работ. Вскоре специалисты приступят к сварочным работам.
В ближайшее время подача отопления и горячего водоснабжения будет полностью восстановлена.
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