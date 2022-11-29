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Общество

На Запсковье возобновили подачу тепла и воды в дома и соцучреждения

Работы по замене запорной арматуры на магистральных сетях на улице Звездной на Запсковье завершены. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канала Бориса Елкина

«Псковские тепловые сети возобновили подачу горячей воды и тепла в жилые дома и социальные учреждения», — говорится в сообщении.

Глава города отметил, что, как и планировалось, ремонт занял не более шести часов. «Во многом это стало возможным благодаря тщательному планированию. Сэкономить время позволил заранее заготовленный новый шаровой кран», — добавил он.

«Внутридомовые сети обслуживают управляющие компании. Если отопление в квартире в ближайшее время не появится – вызывайте сантехника для развоздушивания системы», — напомнил Борис Елкин.

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