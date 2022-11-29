Путин призвал судей равняться на олимпийских богов

15:26, 29 ноября 2022, ПАИ

Равняться на олимпийских богов призвал судей президент РФ Владимир Путин, выступая на Всероссийском съезде судей сегодня, 29 ноября.

«От вас и ваших коллег зависит то, как применяется закон и в конечном итоге, как это отражается на всех сферах жизни государства и каждого человека в отдельности. И я вас тоже прошу соответствовать этому олимпийскому, высокому статусу, как те, кто там еще по известным древним традициям проживает, имею в виду олимпийских богов. Пожалуйста, это чрезвычайно важно для практической деятельности и всего морально-нравственного состояния общества», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что шесть судей представляют Псковскую область на съезде в Москве.