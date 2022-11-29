Ход строительных работ в себежской школе проверил Михаил Ведерников

16:16, 29 ноября 2022, ПАИ

Ход работ по возведению пристройки к зданию себежской школы оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На данный момент глава региона находится на рабочем выезде в Себежском районе, пишет официальный Telegram-канал региона.

Первым объектом, который осмотрел глава области в муниципалитете, стала строительная площадка, где возводится пристройка к зданию Кузнецовской средней общеобразовательной школы. Губернатор проконтролировал ход и темпы работ.

Напомним, работы по возведению пристройки к школе начались в августе этого года.