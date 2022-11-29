Строительство школы более чем на 700 мест планируется в Себеже

17:43, 29 ноября 2022, ПАИ

Строительство школы на 725 мест планируется в Себежском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Для этого всё есть, остальное будет зависеть от заказчика. Ни одну программу мы не сократили. Все, что людям обещала «Единая Россия», будет реализовано», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что к зданию Кузнецовской школы сейчас возводится пристройка по программе модернизации объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий Псковской области. «Сложностей и рисков быть не должно. Рассчитываем, что детки до 1 сентября пойдут в школу, хотя работы должны быть закончены до 2023 года», - отметил глава региона.

По его словам, есть финансовые сложности при подключении коммуникаций и котельной. «Но я думаю, что мы получим возможность найти эти деньги на федеральном уровне», - добавил губернатор.