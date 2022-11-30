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Общество

Две золотые медали завоевали спортсмены на всероссийском турнире

Псковские спортсмены Антон Ребезов и Антон Егоров завоевали две золотые медали на Всероссийском мастерском турнире по джиу-джитсу, который прошёл 26–27 ноября в городе Конаково Тверской области. Об этом сообщает комитет по спорту Псковской области.

Напомним, гимнастка из Печор была отобрана на соревнования Северо-Западного федерального округа для Всероссийских соревнований по художественной гимнастике. 

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