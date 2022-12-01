Несколько домов в Пскове останутся без воды из-за ремонта

09:09, 01 декабря 2022, ПАИ

1 декабря в связи с работами горводоканала в Пскове возможно временное ограничение водоснабжения по следующим адресам: ул. Полковая, 11, 12, 14, 15, 16, Полковой проезд, 3, ул. Космическая, 10а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Накануне крупный ремонт на теплосетях, из-за которого несколько домов на Запсковье остались без воды и тепла, проводили специалисты Псковских теплосетей.