До -14 градусов похолодает в Псковской области 2 декабря

16:32, 01 декабря 2022, ПАИ

До -14 градусов прогнозируется в Псковской области 2 декабря, сообщили в Псковском гидрометцентре.

В пятницу, 2 декабря, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области днём сосатвит от -4 до -9 градусов, ночью в регионе может похолодать до -9...-14 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Псковской области в декабре.