Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До -14 градусов похолодает в Псковской области 2 декабря

До -14 градусов прогнозируется в Псковской области 2 декабря, сообщили в Псковском гидрометцентре. 

В пятницу, 2 декабря, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области днём сосатвит от -4 до -9 градусов, ночью в регионе может похолодать до -9...-14 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Псковской области в декабре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2022

Продукцию органик-центра смогут купить псковичи на «Вкусной пятнице» в РСХБ
01 декабря 2022

До -14 градусов похолодает в Псковской области 2 декабря
01 декабря 2022

Привиться от гриппа до 10 декабря рекомендуют псковичам
01 декабря 2022

Телеканал «Звезда» снимет в Псковской области фильм «Легенда войны»
01 декабря 2022

Более 9 км отремонтированной дороги в Дновском районе ввели в эксплуатацию
01 декабря 2022

До -16 градусов ожидается в декабре в Псковской области
01 декабря 2022

Почти два месяца в плену пробыл житель Невеля
01 декабря 2022

С псковской кухней познакомили переселенцев из Донбасса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...