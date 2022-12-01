Производитель майонеза «Псковушко» стал кандидатом на «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка» выдвинут производитель майонеза и горчицы под торговой маркой «Псковушко». Это Опочецкий завод пищевых продуктов — филиал ЗАО «Псковский молочный комбинат».
Предприятие уже 30 лет производит высококачественный, пользующийся большим спросом у покупателей майонез и горчицу торговой марки «Псковушко». Продукцию завода можно приобрести не только в местных магазинах, но и во всех сетевых супермаркетах Псковской области.
При изготовлении продуктов используются только натуральные компоненты. Качество майонеза и горчицы обеспечивается профессиональным мастерством работников завода, высоким уровнем санитарной культуры на производстве и проверкой качества поступающего сырья, тары и готовой продукции производственно-технологической лабораторией.
Высокое качество продукции ежегодно подтверждается медалями и дипломами международных, всероссийских и региональных конкурсов «100 лучших товаров России». В мае 2006 года на престижном Всероссийском конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который проходил под патронатом президента РФ и правительства Москвы, майонезы «Псковушко» были удостоены «Знака качества XXI века».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.