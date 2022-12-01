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Экономика

Производитель майонеза «Псковушко» стал кандидатом на «Народное признание»

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка» выдвинут производитель майонеза и горчицы под торговой маркой «Псковушко». Это Опочецкий завод пищевых продуктов — филиал ЗАО «Псковский молочный комбинат».

Фото предоставлено автором заявкиПредприятие уже 30 лет производит высококачественный, пользующийся большим спросом у покупателей майонез и горчицу торговой марки «Псковушко». Продукцию завода можно приобрести не только в местных магазинах, но и во всех сетевых супермаркетах Псковской области.

При изготовлении продуктов используются только натуральные компоненты. Качество майонеза и горчицы обеспечивается профессиональным мастерством работников завода, высоким уровнем санитарной культуры на производстве и проверкой качества поступающего сырья, тары и готовой продукции производственно-технологической лабораторией.

Высокое качество продукции ежегодно подтверждается медалями и дипломами международных, всероссийских и региональных конкурсов «100 лучших товаров России». В мае 2006 года на престижном Всероссийском конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который проходил под патронатом президента РФ и правительства Москвы, майонезы «Псковушко» были удостоены «Знака качества XXI века».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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