Производитель майонеза «Псковушко» стал кандидатом на «Народное признание»

21:19, 01 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка» выдвинут производитель майонеза и горчицы под торговой маркой «Псковушко». Это Опочецкий завод пищевых продуктов — филиал ЗАО «Псковский молочный комбинат».

Предприятие уже 30 лет производит высококачественный, пользующийся большим спросом у покупателей майонез и горчицу торговой марки «Псковушко». Продукцию завода можно приобрести не только в местных магазинах, но и во всех сетевых супермаркетах Псковской области.

При изготовлении продуктов используются только натуральные компоненты. Качество майонеза и горчицы обеспечивается профессиональным мастерством работников завода, высоким уровнем санитарной культуры на производстве и проверкой качества поступающего сырья, тары и готовой продукции производственно-технологической лабораторией.

Высокое качество продукции ежегодно подтверждается медалями и дипломами международных, всероссийских и региональных конкурсов «100 лучших товаров России». В мае 2006 года на престижном Всероссийском конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который проходил под патронатом президента РФ и правительства Москвы, майонезы «Псковушко» были удостоены «Знака качества XXI века».