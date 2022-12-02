Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 2 декабря.
Как изменился псковский киберспорт в связи с зарубежными санкциями, какие возможности для роста имеют псковские спортсмены, хватает ли российского календаря соревнований для развития киберспортсменов.
Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.
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