Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:03, 02 декабря 2022, ПАИ

Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 2 декабря.

Как изменился псковский киберспорт в связи с зарубежными санкциями, какие возможности для роста имеют псковские спортсмены, хватает ли российского календаря соревнований для развития киберспортсменов.

Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.