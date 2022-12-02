Причины бессонницы обсудят на «Серебряном дожде» 2 декабря

10:30, 02 декабря 2022, ПАИ

Психолог-консультант Сергей Калинин станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет сегодня, 2 декабря, в 14:00 в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

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На эти и другие вопросы Сергей Калинин ответит ведущим «Анамнеза» Ларисе Малковой и Алёне Комаровой.

Напомним, в ноябре на радиостанции начала выходить серия новых радиопередач. Каждый день в 14:00 достаточно будет всего лишь настроиться на волну 88,3 FM, чтобы узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.