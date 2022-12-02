Причины бессонницы обсудят на «Серебряном дожде» 2 декабря
Психолог-консультант Сергей Калинин станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет сегодня, 2 декабря, в 14:00 в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
- Пилюлям net: какие нелекарственные методы помогают справиться с бессонницей?
- Спи, моя радость, усни: советы, как крепче уснуть.
- Меньше надо пить: от каких продуктов стоит отказаться людям с нарушениями сна?
- «Спи, ночь в июле только шесть часов»: сколько часов все-таки нужно спать?
- Работаем, девочки, работаем: почему люди разговаривают во сне? Является ли это следствием какой-то патологии?
На эти и другие вопросы Сергей Калинин ответит ведущим «Анамнеза» Ларисе Малковой и Алёне Комаровой.
Напомним, в ноябре на радиостанции начала выходить серия новых радиопередач. Каждый день в 14:00 достаточно будет всего лишь настроиться на волну 88,3 FM, чтобы узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.
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