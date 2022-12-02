Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Причины бессонницы обсудят на «Серебряном дожде» 2 декабря

Психолог-консультант Сергей Калинин станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет сегодня, 2 декабря, в 14:00 в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

  • Пилюлям net: какие нелекарственные методы помогают справиться с бессонницей?
  • Спи, моя радость, усни: советы, как крепче уснуть.
  • Меньше надо пить: от каких продуктов стоит отказаться людям с нарушениями сна?
  • «Спи, ночь в июле только шесть часов»: сколько часов все-таки нужно спать?
  • Работаем, девочки, работаем: почему люди разговаривают во сне? Является ли это следствием какой-то патологии?

На эти и другие вопросы Сергей Калинин ответит ведущим «Анамнеза» Ларисе Малковой и Алёне Комаровой.

Напомним, в ноябре на радиостанции начала выходить серия новых радиопередач. Каждый день в 14:00 достаточно будет всего лишь настроиться на волну 88,3 FM, чтобы узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

В Псковской области ожидается мороз до -13 градусов
02 декабря 2022

Развитие ТОС в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
02 декабря 2022

Скоординировать работу на общей территории предложил гордуме Алексей Севастьянов
02 декабря 2022

ВИДЕО Нырнуть в горячую купель с видом на гору приглашает экопоселение Подчерничье
02 декабря 2022

До -14 градусов прогнозируют псковские синоптики 2 декабря
02 декабря 2022

Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»
02 декабря 2022

Причины бессонницы обсудят на «Серебряном дожде» 2 декабря
02 декабря 2022

День профсоюзов организуют в Плюсском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...