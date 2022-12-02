Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова. Она поборется за награду в номинации «Призвание».
Ирина Орлова работает в Опочецкой школе-интернате с 2018 года. Её ученики ежегодно становятся призёрами регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Двое из них представляли Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата в Москве. В 2019 году Дмитрий Бондарев занял 5-е место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», а в 2022 году София Степанова привезла из Москвы второе место в компетенции «Малярное дело».
«Подготовить особенных школьников к столь серьёзному конкурсу совсем непросто. За успехом воспитанников стоит талант, творчество и профессионализм педагога. За годы работы Ирина Ивановна не утратила интерес к профессии», - отмечается в заявке.
Как рассказывает сама преподаватель, в строительном деле, как и в любом другом, почти ежегодно приходится учиться чему-то новому: меняются материалы, веяния моды, и чтобы качественно подготовить школьников, за всем этим нужно следить и привносить изменения в процесс обучения.
Кроме основных предметов Ирина Орлова ведет школьный кружок «Мастерок», где больше времени уделяет практическим занятиям с детьми.
«Ирина Орлова умеет найти ключик к каждому, самому непростому характеру ребёнка. Она продолжает интересоваться судьбой своих учеников и после того, как они окончили школу, помогает и направляет в жизни и в профессии. Неслучайно многие из выпускников коррекционной школы-интерната выбирают своей профессией штукатурно-малярное дело», - подчеркнул автор заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.