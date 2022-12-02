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Общество

Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова. Она поборется за награду в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявкиИрина Орлова работает в Опочецкой школе-интернате с 2018 года. Её ученики ежегодно становятся призёрами регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Двое из них представляли Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата в Москве. В 2019 году Дмитрий Бондарев занял 5-е место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», а в 2022 году София Степанова привезла из Москвы второе место в компетенции «Малярное дело».

«Подготовить особенных школьников к столь серьёзному конкурсу совсем непросто. За успехом воспитанников стоит талант, творчество и профессионализм педагога. За годы работы Ирина Ивановна не утратила интерес к профессии», - отмечается в заявке.

Как рассказывает сама преподаватель, в строительном деле, как и в любом другом, почти ежегодно приходится учиться чему-то новому: меняются материалы, веяния моды, и чтобы качественно подготовить школьников, за всем этим нужно следить и привносить изменения в процесс обучения.

Кроме основных предметов Ирина Орлова ведет школьный кружок «Мастерок», где больше времени уделяет практическим занятиям с детьми.

«Ирина Орлова умеет найти ключик к каждому, самому непростому характеру ребёнка. Она продолжает интересоваться судьбой своих учеников и после того, как они окончили школу, помогает и направляет в жизни и в профессии. Неслучайно многие из выпускников коррекционной школы-интерната выбирают своей профессией штукатурно-малярное дело», - подчеркнул автор заявки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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