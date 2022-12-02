Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»

10:34, 02 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова. Она поборется за награду в номинации «Призвание».

Ирина Орлова работает в Опочецкой школе-интернате с 2018 года. Её ученики ежегодно становятся призёрами регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Двое из них представляли Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата в Москве. В 2019 году Дмитрий Бондарев занял 5-е место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», а в 2022 году София Степанова привезла из Москвы второе место в компетенции «Малярное дело».

«Подготовить особенных школьников к столь серьёзному конкурсу совсем непросто. За успехом воспитанников стоит талант, творчество и профессионализм педагога. За годы работы Ирина Ивановна не утратила интерес к профессии», - отмечается в заявке.

Как рассказывает сама преподаватель, в строительном деле, как и в любом другом, почти ежегодно приходится учиться чему-то новому: меняются материалы, веяния моды, и чтобы качественно подготовить школьников, за всем этим нужно следить и привносить изменения в процесс обучения.

Кроме основных предметов Ирина Орлова ведет школьный кружок «Мастерок», где больше времени уделяет практическим занятиям с детьми.

«Ирина Орлова умеет найти ключик к каждому, самому непростому характеру ребёнка. Она продолжает интересоваться судьбой своих учеников и после того, как они окончили школу, помогает и направляет в жизни и в профессии. Неслучайно многие из выпускников коррекционной школы-интерната выбирают своей профессией штукатурно-малярное дело», - подчеркнул автор заявки.