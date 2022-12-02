«Ледяной заплыв» 3 декабря запретили в Пскове

15:17, 02 декабря 2022, ПАИ

Открытые областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» в Пскове не будут проводить 3 декабря, сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

«Мы с сожалением вынуждены сообщить о невозможности проведения соревнований 3 декабря в Пскове. В чем причина отмены? В связи с неблагоприятными погодными условиями и недавним несчастным случаем», — рассказали организаторы мероприятия.

Они отметили, что сделали всё возможное, чтобы провести старт в назначенное время. «На протяжении всего 2022 года мы готовились к проведению мероприятия и вкладывали свои силы и ресурсы. Для Пскова это не просто старт, а важное всероссийское мероприятие. За месяц до старта мы обратились в комитет по спорту Псковской области, в УМВД РФ ПО, линейный отдел МВД на транспорте, аварийно-спасательную службу МЧС, ГБУЗ ПО, Псковскую станцию медицинской помощи и получили согласование нашей инициативы в проведении спортивного мероприятия. Нами были получены все согласования, которые нам предъявили для успешного проведения стартов», — подчеркнули они.

Организаторы отметили, что для проведения уже было всё готово: разделительные дорожки, оборудование, медали, призы от спонсоров и т. д. Кроме того, уже оплачены все услуги для успешной организации праздника.

«Вся наша команда искренне сожалеет об отмене спортивного праздника и его переносе. Очень жаль, когда за считаные часы до старта возникают риски, которые невозможно предсказать и нивелировать в кратчайшие сроки. Мы готовы были организовать максимальную безопасность и провести соревнования при любых погодных условиях», — заключили организаторы.