Реквизиты для платежей за газ изменятся в Пскове
Реквизиты расчетного счета для платежей за природный газ поменяются в Пскове с 5 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует об изменении реквизитов расчетного счета для приема платежей за природный газ. При оплате потребленного природного газа с 5 декабря необходимо указывать следующие реквизиты:
- Номер счета получателя платежа – 40702810900000094230
- Наименование банка – Банк ГПБ (АО), г. Москва
- ИНН – 7744001497
- КПП – 97950001
- БИК – 044525823
- Корр. Счет – 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
- Код ОКПО – 09807684
- ОГРН – 1027700167110
Квитанцию с новыми реквизитами можно скачать на официальном сайте компании.
Напоминаем, что с 1 декабря 2022 года повысилась розничная цена на природный газ. Абонентам, у которых установлены приборы учета газа, ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предоставляет возможность произвести оплату за потребленный природный газ по старой цене до 10 декабря 2022 года.
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