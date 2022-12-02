Реквизиты для платежей за газ изменятся в Пскове

17:41, 02 декабря 2022, ПАИ

Реквизиты расчетного счета для платежей за природный газ поменяются в Пскове с 5 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует об изменении реквизитов расчетного счета для приема платежей за природный газ. При оплате потребленного природного газа с 5 декабря необходимо указывать следующие реквизиты:

Номер счета получателя платежа – 40702810900000094230

Наименование банка – Банк ГПБ (АО), г. Москва

ИНН – 7744001497

КПП – 97950001

БИК – 044525823

Корр. Счет – 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

Код ОКПО – 09807684

ОГРН – 1027700167110

Квитанцию с новыми реквизитами можно скачать на официальном сайте компании.

Напоминаем, что с 1 декабря 2022 года повысилась розничная цена на природный газ. Абонентам, у которых установлены приборы учета газа, ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предоставляет возможность произвести оплату за потребленный природный газ по старой цене до 10 декабря 2022 года.