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Экономика

Руководитель ООО «Подлипье» номинирован на «Народное признание»

Руководитель ООО «Подлипье» в Опочецком районе Алексей Разумовский выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он пополнил список претендентов на награду в номинации «Бизнесмен года».

Фото предоставлено автором заявки

Алексей Разумовский возглавляет ООО «Подлипье» с 2013 года. Деятельность хозяйства началась с обработки земель, строительства молочно-товарной фермы и покупки 19 голов молодняка крупного рогатого скота. На сегодняшний день поголовье выросло до 430 голов. Имеются две животноводческие фермы, одна из которых молочно-товарная, оснащённая современным оборудованием с доильным залом и кормовым столом для животных.

ООО «Подлипье» активно занимается увеличением посевных площадей за счёт проведения мелиорации и культуртехнических работ на сельскохозяйственных угодьях. За это время введено в оборот почти полторы тысячи гектаров неиспользованной пашни.

Фото предоставлено автором заявкиКроме животноводства Алексей Разумовский занимается производством зерновых и высокобелковых культур, с 2019 года выращивает картофель. В хозяйстве ежегодно обновляется техника.

В 2016 году ООО «Подлипье» было награждено дипломом администрации Псковской области за прирост продуктивности и производства молока. Алексей Разумовский был награждён благодарственным письмом администрации региона за заслуги перед областью в содействии проведению социальной и экономической политики государства, за большой личный вклад в развитие экономики области.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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