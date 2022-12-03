Руководитель ООО «Подлипье» номинирован на «Народное признание»

11:41, 03 декабря 2022, ПАИ

Руководитель ООО «Подлипье» в Опочецком районе Алексей Разумовский выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он пополнил список претендентов на награду в номинации «Бизнесмен года».

Алексей Разумовский возглавляет ООО «Подлипье» с 2013 года. Деятельность хозяйства началась с обработки земель, строительства молочно-товарной фермы и покупки 19 голов молодняка крупного рогатого скота. На сегодняшний день поголовье выросло до 430 голов. Имеются две животноводческие фермы, одна из которых молочно-товарная, оснащённая современным оборудованием с доильным залом и кормовым столом для животных.

ООО «Подлипье» активно занимается увеличением посевных площадей за счёт проведения мелиорации и культуртехнических работ на сельскохозяйственных угодьях. За это время введено в оборот почти полторы тысячи гектаров неиспользованной пашни.

Кроме животноводства Алексей Разумовский занимается производством зерновых и высокобелковых культур, с 2019 года выращивает картофель. В хозяйстве ежегодно обновляется техника.

В 2016 году ООО «Подлипье» было награждено дипломом администрации Псковской области за прирост продуктивности и производства молока. Алексей Разумовский был награждён благодарственным письмом администрации региона за заслуги перед областью в содействии проведению социальной и экономической политики государства, за большой личный вклад в развитие экономики области.