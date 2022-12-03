Руководитель ООО «Подлипье» номинирован на «Народное признание»
Руководитель ООО «Подлипье» в Опочецком районе Алексей Разумовский выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он пополнил список претендентов на награду в номинации «Бизнесмен года».
Алексей Разумовский возглавляет ООО «Подлипье» с 2013 года. Деятельность хозяйства началась с обработки земель, строительства молочно-товарной фермы и покупки 19 голов молодняка крупного рогатого скота. На сегодняшний день поголовье выросло до 430 голов. Имеются две животноводческие фермы, одна из которых молочно-товарная, оснащённая современным оборудованием с доильным залом и кормовым столом для животных.
ООО «Подлипье» активно занимается увеличением посевных площадей за счёт проведения мелиорации и культуртехнических работ на сельскохозяйственных угодьях. За это время введено в оборот почти полторы тысячи гектаров неиспользованной пашни.
Кроме животноводства Алексей Разумовский занимается производством зерновых и высокобелковых культур, с 2019 года выращивает картофель. В хозяйстве ежегодно обновляется техника.
В 2016 году ООО «Подлипье» было награждено дипломом администрации Псковской области за прирост продуктивности и производства молока. Алексей Разумовский был награждён благодарственным письмом администрации региона за заслуги перед областью в содействии проведению социальной и экономической политики государства, за большой личный вклад в развитие экономики области.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.