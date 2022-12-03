Михаил Ведерников поздравил юристов с профессиональным праздником

15:19, 03 декабря 2022, ПАИ

Михаил Ведерников поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщили в своём Telegram-канале губернатор Псковской области.

«Сегодня ни одна сфера жизни не обходится без правовой поддержки. Поэтому очень важно, что большинство из вас отличает острое чувство ответственности и справедливости, компетентность, высокий уровень дисциплины и любовь к выбранной профессии. Спасибо за ваш нелёгкий, ответственный и такой важный труд», — отметил Михаил Ведерников.

В преддверии праздника губернатор передал коллективам Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», нотариальной палате Псковской области и адвокатской палате Псковской области благодарственные письма за вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона.

Напомним, День юриста отмечают в России ежегодно 3 декабря.