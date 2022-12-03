ФОТОФАКТ Машина провалилась под лёд в Печорском районе

17:50, 03 декабря 2022, ПАИ

Машина провалилась под лёд в деревне Литовиж Печорского района. Об этом пскович сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Люди! Включайте мозги хоть чуть-чуть! Тут думаешь, куда бы поехать ногами походить, чтоб безопасно, а кто-то настолько без головы, что решил выехать на лёд! По первому-то льду практически! ППЦ!» —говорится в сообщении.

«Мы немножко рыбки поймали. А ребята на колёсах хотели «множко». Или новый вид утилизации авто», — заметил комментатор поста.

Напомним, в МЧС предупредили псковичей об опасности выхода на лёд.