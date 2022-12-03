Солдаты в зоне СВО поблагодарили за присланную гуманитарку

18:18, 03 декабря 2022, ПАИ

Гуманитарная помощь из Красногородского района добралась до мобилизованных служащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает красногородская газета «Заря».

«Друзья, наши посылки доехали и нашли своих адресатов! Частичка тепла каждого из вас доставлена нашим солдатам на передовую. Военные просили передать всем огромное спасибо», — с радостью сообщает красногородский поисковый отряд «Первый рубеж».

«Нам здесь, мягко сказать, нелегко, но благодаря вам становится легче», — поблагодарил всех неравнодушных жителей, передающих гуманитарную помощь, мобилизованный боец из Красногородского района.