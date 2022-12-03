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Экономика

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» стал кандидатом на премию «Народное признание»

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Предприятие поборется за титул «Наша марка».

Строительство Новосокольнического хлебокомбината было успешно завершено к 1967 году. Именно этот год стал считаться годом начала работы предприятия.

Фото предоставлено автором заявки

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ», входящее в Новосокольническое райпо, выпекает хлебобулочные изделия, изготавливает лимонад и воду с различными вкусами, в том числе квас «Русский», кондитерские изделия.

Несколько лет назад инновационным проектом стало открытие цеха розлива питьевой бутилированной газированной и негазированной воды «Гардарика». Ее добывают в Новосокольниках с глубины 114 метров, вода проходит серьезную систему очистки (обратный осмос) и обогащается минеральными элементами: сульфатами, кальцием, калием, магнием.

«Название воды придумывали всем коллективом. Даже объявили неофициальный конкурс на лучший вариант. Очень не хотелось, чтобы новый продукт носил шаблонное название. Работники облпотребсоюза внесли предложение обратиться к истории, нашим корням и назвать воду «Гардарика». Гардарики – древнее скандинавское название древнерусского государства, известного викингам в средние века. Термин переводится как страна градов. Варяги называли Гардарикой северные русские земли, как цепь крепостей вдоль реки Волхов. Это название всем пришлось по душе - такое звучное и яркое!» - отмечается в заявке.

Региональным брендом стал и новосокольнический пряник-сувенир. Он отвечает всем требованиям ГОСТА, а рецепт сохранен с советских времен. Сувенирный пряник поставляют в Мирожский монастырь, Свято-Троицкий собор, а также в торговые точки по всей Псковской области.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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