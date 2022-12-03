ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» стал кандидатом на премию «Народное признание»

19:56, 03 декабря 2022, ПАИ

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Предприятие поборется за титул «Наша марка».

Строительство Новосокольнического хлебокомбината было успешно завершено к 1967 году. Именно этот год стал считаться годом начала работы предприятия.

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ», входящее в Новосокольническое райпо, выпекает хлебобулочные изделия, изготавливает лимонад и воду с различными вкусами, в том числе квас «Русский», кондитерские изделия.

Несколько лет назад инновационным проектом стало открытие цеха розлива питьевой бутилированной газированной и негазированной воды «Гардарика». Ее добывают в Новосокольниках с глубины 114 метров, вода проходит серьезную систему очистки (обратный осмос) и обогащается минеральными элементами: сульфатами, кальцием, калием, магнием.

«Название воды придумывали всем коллективом. Даже объявили неофициальный конкурс на лучший вариант. Очень не хотелось, чтобы новый продукт носил шаблонное название. Работники облпотребсоюза внесли предложение обратиться к истории, нашим корням и назвать воду «Гардарика». Гардарики – древнее скандинавское название древнерусского государства, известного викингам в средние века. Термин переводится как страна градов. Варяги называли Гардарикой северные русские земли, как цепь крепостей вдоль реки Волхов. Это название всем пришлось по душе - такое звучное и яркое!» - отмечается в заявке.

Региональным брендом стал и новосокольнический пряник-сувенир. Он отвечает всем требованиям ГОСТА, а рецепт сохранен с советских времен. Сувенирный пряник поставляют в Мирожский монастырь, Свято-Троицкий собор, а также в торговые точки по всей Псковской области.