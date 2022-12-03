ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» стал кандидатом на премию «Народное признание»
ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Предприятие поборется за титул «Наша марка».
Строительство Новосокольнического хлебокомбината было успешно завершено к 1967 году. Именно этот год стал считаться годом начала работы предприятия.
ООО «Новосокольнический ХЛЕБ», входящее в Новосокольническое райпо, выпекает хлебобулочные изделия, изготавливает лимонад и воду с различными вкусами, в том числе квас «Русский», кондитерские изделия.
Несколько лет назад инновационным проектом стало открытие цеха розлива питьевой бутилированной газированной и негазированной воды «Гардарика». Ее добывают в Новосокольниках с глубины 114 метров, вода проходит серьезную систему очистки (обратный осмос) и обогащается минеральными элементами: сульфатами, кальцием, калием, магнием.
«Название воды придумывали всем коллективом. Даже объявили неофициальный конкурс на лучший вариант. Очень не хотелось, чтобы новый продукт носил шаблонное название. Работники облпотребсоюза внесли предложение обратиться к истории, нашим корням и назвать воду «Гардарика». Гардарики – древнее скандинавское название древнерусского государства, известного викингам в средние века. Термин переводится как страна градов. Варяги называли Гардарикой северные русские земли, как цепь крепостей вдоль реки Волхов. Это название всем пришлось по душе - такое звучное и яркое!» - отмечается в заявке.
Региональным брендом стал и новосокольнический пряник-сувенир. Он отвечает всем требованиям ГОСТА, а рецепт сохранен с советских времен. Сувенирный пряник поставляют в Мирожский монастырь, Свято-Троицкий собор, а также в торговые точки по всей Псковской области.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.