Коллектив из Бежаниц возвращается из Москвы с кубком победителя

20:26, 04 декабря 2022, ПАИ

Коллектив «Элегия» Бежаницкой школы искусств возвращается с Всероссийского конкурса - фестиваля «Виват, таланты!» с Кубком победителя, дипломом Лауреата и дипломом «За верность народным традициям», сообщает газета «Сельская новь».

«Награждение проходило в рамках Гала концерта. Концерт состоял из номеров разных народностей нашей многонациональной страны. Было очень красочно и торжественно. По завершении фестиваля Московский телеканал у нас взял интервью, но от волнения, мы даже не спросили какой», - пояснила руководитель коллектива Эльвира Шаганова.

Напомним, что коллектив из Бежаниц стал лауреатом конкурса «Виват, таланты!».