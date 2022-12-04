Коллектив из Бежаниц возвращается из Москвы с кубком победителя
Коллектив «Элегия» Бежаницкой школы искусств возвращается с Всероссийского конкурса - фестиваля «Виват, таланты!» с Кубком победителя, дипломом Лауреата и дипломом «За верность народным традициям», сообщает газета «Сельская новь».
«Награждение проходило в рамках Гала концерта. Концерт состоял из номеров разных народностей нашей многонациональной страны. Было очень красочно и торжественно. По завершении фестиваля Московский телеканал у нас взял интервью, но от волнения, мы даже не спросили какой», - пояснила руководитель коллектива Эльвира Шаганова.
Напомним, что коллектив из Бежаниц стал лауреатом конкурса «Виват, таланты!».
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