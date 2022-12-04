Фотографиями улова делятся рыбаки Плюсского района

23:40, 04 декабря 2022, ПАИ

Фотографиями открытия сезона зимней рыбалки делятся подписчики группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». «Плюсский район. Открытие сезона. 04.12.2022», — поделилась Валентина Верулани.

В комментариях подписчики уточняют локацию поимки рыбы, а также пахнет ли она тиной.

«Ездимищемпроверяем», — смеются в комментариях.

На вопрос, не в болоте ли поймана щука, автор поста уточняет, что ловили в озере, тиной не пахнут, дно песчаное, а цвет рыбы искажён из-за пасмурной погоды.

Напомним, что в МЧС предупредили об опасности выхода на лёд в данное время года.