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Общество

Фотографиями улова делятся рыбаки Плюсского района

Фотографиями открытия сезона зимней рыбалки делятся подписчики группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». «Плюсский район. Открытие сезона. 04.12.2022», — поделилась Валентина Верулани.

В комментариях подписчики уточняют локацию поимки рыбы, а также пахнет ли она тиной.

«Ездимищемпроверяем», — смеются в комментариях.

На вопрос, не в болоте ли поймана щука, автор поста уточняет, что ловили в озере, тиной не пахнут, дно песчаное, а цвет рыбы искажён из-за пасмурной погоды.

Напомним, что в МЧС предупредили об опасности выхода на лёд в данное время года. 

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