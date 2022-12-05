Оборудование более чем на 600 млн рублей закупили в школы Псковской области

12:45, 05 декабря 2022, ПАИ

Оборудование на 460 млн рублей закупили в школы Псковской области в рамках нацпроектов, сообщил и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«В школы области за год по нацпроектам поставлено оборудования на 460 млн рублей, а в рамках капремонтов — еще на 150 млн, и это не считая мебели», - сказал Андрей Ермаков.

Также он заметил, что школа на улице Юбилейной в Пскове готова на 99,99%.