Оборудование более чем на 600 млн рублей закупили в школы Псковской области
Оборудование на 460 млн рублей закупили в школы Псковской области в рамках нацпроектов, сообщил и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в эфире программы «Псковский телеграм Online».
«В школы области за год по нацпроектам поставлено оборудования на 460 млн рублей, а в рамках капремонтов — еще на 150 млн, и это не считая мебели», - сказал Андрей Ермаков.
Также он заметил, что школа на улице Юбилейной в Пскове готова на 99,99%.
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