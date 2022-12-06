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Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

Первое место на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу выиграл сотрудник УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Всероссийский открытый мастерский турнир «Русская зима» по пауэрлифтингу, участие в котором приняло около ста спортсменов из различных регионов Северо-Западного федерального округа и других российских городов завершился в городе Гатчина Ленинградской области.

Псковскую область на соревнованиях представляла команда регионального Союза пауэрлифтеров России, капитаном и участником которой является начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Сотрудник УФСИН выступал в номинации «Жим лежа без экипировки с прохождением допинг контроля» в весовой категории 110 килограмм. Показав наилучший результат среди соперников, он стал золотым призером в своей номинации, а по итогу всего турнира занял третье место в абсолютном зачете среди всех участников.

«Я особенно горжусь тем, что в Псков наша команда привезла два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах. Мы много и качественно тренировались, приложили все силы, чтобы придти к этому. Своим результатом, конечно, доволен, но совершенству нет предела, работаем дальше», - отметил сотрудник УИС.

Региональный «Союз пауэрлифтеров России/WRPF» образовался в начале 2022 года. Решением федеральных представителей данного вида спорта отделение в городе Пскове возглавил Андрей Элькин.

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