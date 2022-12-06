Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

00:16, 06 декабря 2022, ПАИ

Первое место на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу выиграл сотрудник УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всероссийский открытый мастерский турнир «Русская зима» по пауэрлифтингу, участие в котором приняло около ста спортсменов из различных регионов Северо-Западного федерального округа и других российских городов завершился в городе Гатчина Ленинградской области.

Псковскую область на соревнованиях представляла команда регионального Союза пауэрлифтеров России, капитаном и участником которой является начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Сотрудник УФСИН выступал в номинации «Жим лежа без экипировки с прохождением допинг контроля» в весовой категории 110 килограмм. Показав наилучший результат среди соперников, он стал золотым призером в своей номинации, а по итогу всего турнира занял третье место в абсолютном зачете среди всех участников.

«Я особенно горжусь тем, что в Псков наша команда привезла два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах. Мы много и качественно тренировались, приложили все силы, чтобы придти к этому. Своим результатом, конечно, доволен, но совершенству нет предела, работаем дальше», - отметил сотрудник УИС.

Региональный «Союз пауэрлифтеров России/WRPF» образовался в начале 2022 года. Решением федеральных представителей данного вида спорта отделение в городе Пскове возглавил Андрей Элькин.