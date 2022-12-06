Стропила на колокольне Троицкого собора в Пскове обработают спецсоставом

10:12, 06 декабря 2022, ПАИ

Все деревянные элементы конструкции, которые установливают на колокольне Троицкого собора Псковского кремля, обработают био- и огнезащитными составами. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Специалисты отмечают особую сложность подъема строительных элементов усиленной конструкции на высоту колокольни.

«По мере открывающегося во время работ доступа к отдельным узлам конструкции были проведены дообследования. Сейчас вырабатываются дополнительные проектные решения по замене перекрытий, состояние которых приближается к аварийному. В настоящее время выполняется протезирование разрушенных частей стропильной и подстропильной систем. В планах завершение этих работ в начале января 2023 года», - уточнили в АНО.

Ранее сообщалось, что в Пскове началась замена разрушенных элементов стропильной системы кровельного покрытия колокольни, также специалисты приступают к реставрации иконостаса Троицкого собора.