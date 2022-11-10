В Пскове начался ремонт кровли колокольни Троицкого собора

15:22, 10 ноября 2022, ПАИ

Началась замена разрушенных элементов стропильной системы кровельного покрытия колокольни Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщает в АНО «Возрождение».

Колокольня Троицкого собора входит в ансамбль Псковского кремля. Построена на фундаментах средневековой оборонной башни. Для ее реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах на конец XIX века.

Ранее также сообщалось, что в Пскове также приступают к реставрации иконостаса Троицкого собора. Вместе с экспертами из организации «Возрождение» реставраторы из Русского музея Санкт-Петербурга осмотрели иконостас. Специалисты провели предварительную оценку состояния памятника, высказали свои предложения об объёмах и ходе работ. Впереди научно-проектные исследования, включающие лабораторные физико-химические заключения экспертов.