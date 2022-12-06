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Общество

Доцент ПсковГУ победила на всероссийском конкурсе «От учителя к ученому»

Доцент ПсковГУ стала победителем конкурса Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета. 

В конкурсе по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых учёных и специалистов победила кандидат педагогических наук, доцент ПсковГУ, сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Мая Муратова. Конкурс направлен на объединение ресурсов науки, широкой практики и просветительства, а также на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания, формирование общероссийской гражданской идентичности.

Фото: пресс-служба университета

Также в рамках экспедиции состоялся конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения. Молодые ученые — педагоги, историки, культурологи, этнографы, политологи, филологи, журналисты и другие специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук — собирали авторские методики от педагогов школ, вузов, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования из всех регионов России.

В декабре 2022 года пройдет Всероссийский научно-практический коллоквиум «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности», в котором в смешанном формате примут участие победители обоих конкурсов. В 2023 году в рамках экспедиции победители конкурса по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы поедут в разные регионы страны к победителям конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

Добавим, экспедиция, приуроченная к грядущему году педагога и наставника и 20-летнему юбилею Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Напомним, что ранее студента ПсковГУ отметили на конференции молодых исследователей.

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