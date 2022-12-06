Псковский военкомат напомнил телефоны горячей линии по мобилизации
При военном комиссариате Псковской области работают телефоны горячей линии для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.
Получить актуальную информацию можно по номерам: 8 (8112) 66-73-06 в рабочие дни, с 9:00 до 17:00, и 8 (8112) 66-73-13 ежедневно после 17:00 и в выходные дни.
Напомним, что Совфеде разработали проект о бесплатной юрпомощи мобилизованным и членам их семей.
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